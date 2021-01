Der neue Duisburg-Krimi von Dieter Ebels hat es sich. Wegen Corona ist er schneller fertig geworden als gedacht. Der Neumühler Autor hat die Gesamt-Stzadt zum mörderischen Tatort gemacht.



Die Leiche einer nackten, jungen Frau treibt in einem Ruderboot auf dem Wambachsee. Schnell stellt sich heraus, dass sie einem Mord zu Opfer gefallen war. Auch dieses Mal ist es ein verzwickter Fall für den Kommissar Sven Söhlbach und seiner Kollegin Silvia Muisfeld. Die Spur führt ins Rotlichtmilieu. Die beiden können noch nicht ahnen, dass weitere Morde folgen werden. Spannende Polizeiarbeit mit Liebe, tiefgründigen Gefühlen und viel Lokalkolorit hat Ebels diesmal auf dem Schirm..

Ebels' Freund Bernd, Betreiber des Bootsverleihs am Wambachsee, und seine Partnerin Silke, unterstützten ihn bei dem Buchprojekt, indem sie ihm ein Ruderboot für das Titelfoto zur Verfügung stellten. Bernd und Silke spielen in diesem neuen Krimi eine Nebenrolle.“, so Ebels.

Der Krimi „Die Toten vom Wambachsee“ ist im BoD-Verlag erschienen und in allen Buchhandlungen unter der ISBN-Nr. 9783752642469 erhältlich.