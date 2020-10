Nach einem halben Jahr „Zwangspause“ konnte unter Beachtung aller Corona-Schutzmaßnahmen wieder erstmalig eine Führung durch die Hamborner Abtei stattfinden. Die ehrenamtliche Gästeführerin Linda Brößke und die Teilnehmer waren mehr als dankbar und zufrieden. Und weiter geht’s.



Die nächste öffentliche Führung startet am Samstag 10. Oktober. Sie wird durch die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Linda Brößke oder Christina Becker durchgeführt und ist grundsätzlich kostenfrei. Es gibt wieder Gelegenheit zum Schauen und Staunen in der Abtei Hamborn. Treffpunkt ist um 10.15 Uhr in der Abteikirche, An der Abtei 2. Die Führung selbst beginnt um 10.30 Uhr. Aufgrund der Corona-Auflagen können bis zu zehn Personen mit Mund-Nasen-Bedeckung und mindestens 1,5 Meter Abstand teilnehmen, Je nach Gruppengröße, Fragen und Interesse dauert die Führung etwa eineinhalb bis zwei Stunden.

Gezeigt werden neben der Abteikirche mit ihren faszinierenden Glasfenstern der romanische Kreuzgang mit dem modernen Bronzebrunnen von Gernot Rumpf und die Schatzkammer. In der Schatzkammer gibt es historische, liturgische Gewänder sowie weitere Fundstücke aus der über 900-jährigen Geschichte der Abtei. Auch der Klostergarten, eine „klein-bunte“ Oase im Duisburger Norden, kann während der Führung angeschaut werden

Anmeldung sind telefonisch möglich beim Tourismusbüro/Projekt LebensWert von 8 bis 16 Uhr unter Tel. 0203 / 5034064 oder per Mail an j.wieschnewski@projekt-lebenswert.de.