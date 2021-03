Mit Trauer nehmen der Vorstand und die Mitglieder der Kulturwerkstatt in Meiderich e. V. zur Kenntnis, dass eines seiner Gründungsmitglieder am 12. März 2021 verstorben ist.

Chinmayo , dessen Haus nur wenige 100 Meter von der Kulturwerkstatt entfernt ist, war mit dieser von Kindheit an verbunden. Er war Gründungsmitglied und hat sich bis zu seinem Lebensende für sie eingesetzt.

Mehr als 50 Jahre schrieb er Gedichte und Prosa, erschaffte Skulpturen und Bilder.

Den Namen „Chinmayo“ gab er sich in den 80 Jahren, als er sich den Sanyasin des

indischen Mystikers Bagwahn Shree Rajneesh anschloss.

2019 war seine letzte Ausstellung an dem Ort, wo alles begann.

In der Kulturwerkstatt in Duisburg Meiderich.

Er war Mitbegründer der Interessengemeinschaft Duisburger Künstler (IG) sowie Mitglied im Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, der Europäischen Autorenvereinigung Die Kogge und des Düsseldorfer Künstlervereins Malkasten.

Im September 2020 erhielt Chinmayo als Auszeichnung für seine Verdienste um Kunst und Kultur die Mercator-Ehrennadel der Stadt Duisburg.

Noch bis 28. März 2021 ist seine aktuelle Werkschau in der Stadt Mülheim an der Ruhr zu sehen.

