Ein Highlight im Jahr waren für die "musical kids Rheinhausen" bisher immer die Weihnachtskonzerte. Seit 20 Jahren ist es nun das erste Mal, dass diese Veranstaltung leider nicht stattfinden kann.

Doch die "musical kids Rheinhausen" wollten sich nicht damit abfinden, die Weihnachtszeit ohne Gesang und Musik zu erleben. Deshalb haben die "kids" entweder als Solo- oder Duett-Stück einen selbstgewählten Weihnachts-Song aufgenommen, der ab dem 4. Advent als Teil eines Online-Konzertes unter dem Titel "Christmas Experience" gestreamt wird. Die Aufnahmen unter Corona-Regeln erfolgten im stimmungsvollen Ambiente der Rheinhauser Friedenskirche. An folgenden Terminen kann das diesjährige Weihnachtskonzert auf dem Youtube-Kanal "musicalkidsRh" miterlebt werden: Sonntag, 20. Dezember, um 17 Uhr; am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 11 Uhr; am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, um 17 Uhr.