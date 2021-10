Duisburgs Schausteller atmen wieder durch, seit dem Weihnachtsmarkt 2019 konnten sie die Plätze in der Stadt nicht mehr mit ihren Fahrgeschäften, Essenständen oder Spielbuden bestücken. Am Samstag, 2. Oktober, endet die lange Zwangspause nicht nur für die Betreiber, sondern auch für die vielen Kirmesfans.

Auf dem Bürgermeister-Wendel-Platz in Homberg riecht es dann wieder nach Zuckerwatte und gebrannten Mandeln. Laut wird es zum Start am Samstag, zwischen 21 und 22 soll es ein großes Höhenfeuerwerk geben. Die Buden bleiben bis Dienstag, 5. Oktober stehen, am Montag ist Familientag mit zusätzlichen Rabatten. 2.500 Besucher dürfen das Gelände betreten, es gibt keinen Zaun und keine generelle Maskenpflicht, außer an Warteschlangen und unmittelbar an den Verkaufsständen, das Gelände ist nicht umzäunt.