Was und wie --- spukt es in so manchen Köpfen

von sog. ,,Gesellschaftsmitgliedern,, ?

Ist es das totale Übersättigungsgefühl

in der täglichen Nahrungsaufnahme ?

Ist es die mangelnde Wertschätzung

von Lebensmitteln beim Einkauf ?

Ist es die mangelnde Wertschätzung

von einer sauberer Umwelt ?

Ist es der akute Mangel

seriöser Vorbilder in unserer Gesellschaft ?

Ist es der akute Mangel

grauer Hirnzellen solcher ,,Verursacher,, ?

Wie sieht es in den Familien solcher ,,Verursacher,, aus ?

Was ist der Auslöser, der solches Verhalten rechtfertigt ?

Sind es die Großeltern,- Eltern,- Freunde und Kumpane ?

Ist es der Frust, weil man ja sonst nichts im Leben geschafft hat ?