Das Verhältnis des Kartographen Gerhard Mercator zur Religion ist das Thema einer Führung durch die Mercator-Schatzkammer, die am Karfreitag, 15. April, um 15 Uhr im Kultur- und Stadthistorischen Museum am Innnenhafen beginnt. Werner Pöhling von „Mercators Nachbarn“ begleitet die Gäste.

Das 16. Jahrhundert war geprägt durch neue Diskussionen über religiöse und gesellschaftliche Fragen, die letztlich zur Spaltung des Christentums führen sollten. Zur schnellen Verbreitung der Fragen trug die neue Kunst des Buchdrucks ebenso bei wie der anwachsende Anteil an Schreib- und Lesekundigen in den europäischen Ländern. Zunehmend erschienen Bücher in den Volkssprachen. Gleichzeitig bildeten humanistische Gelehrte internationale Netzwerke der Kommunikation. Gerhard Mercators gesamtes Leben – wie auch seine Werke – wurden durch diese Auseinandersetzungen stark geprägt. Die Führung zeigt, wie er sich in diesem Spannungsfeld positionierte und welche Auswirkungen dies auf sein Leben hatte.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 4,50 Euro (ermäßigt zwei Euro). Während der Führung ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen, die nötigen Abstände sind einzuhalten. Um eine Anmeldung unter Tel. 0203/283-2640 oder per E-Mail an ksm-service@stadt-duisburg.de wird gebeten. Das gesamte Führungsprogramm ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.