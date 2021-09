Roland Wolf führt am kommenden Sonntag, 12. September, um 15 Uhr im Kultur- und Stadthistorischen Museum am Johannes-Corputius-Platz im Innenhafen durch die „Schatzkammer“.

Die Seekarte von 1569, die die Navigation auf See revolutionierte und bis heute bedeutend für moderne GPS-Geräte ist, das ebenso beeindruckende wie ansprechende Globenpaar aus Erd- und Himmelsglobus oder auch der erste „Atlas“ der Welt, all das sind die Schätze, die das Museum in der Mercator-Schatzkammer präsentiert. Hinter diesen großen Werken stecken jedoch umso interessantere Geschichten: Warum kam der Universalgelehrte Gerhard Mercator nach Duisburg? Wo lebte und wirkte er? Und wer waren seine Wegbegleiter? All das können Sie bei einem kurzweiligen Rundgang durch die Mercator-Schatzkammer herausfinden.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt zwei Euro. Besucher werden gebeten, während der Führung einen Mund-Nasenschutz zu tagen und die nötigen Abstände einzuhalten. Bei Führungen gilt die 3G-Regel. Um eine Anmeldung unter Tel. 0203/283-2640 oder per E-Mail an

ksm-service@stadt-duisburg.de wird gebeten.

Die Personenzahl bei den Führungen ist auf maximal zehn Teilnehmer begrenzt.

Das gesamte Führungsprogramm des Museums ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.