Dr. Andrea Gropp führt am kommenden Sonntag, 9. Januar, um 15 Uhr im Stadtmuseum am Johannes-Corputius-Platz (Innenhafen) ein letztes Mal durch das Leben der „Geister & Genies“, die im 16. Jahrhundert in Duisburg wohnten.

Gerhard Mercator war nicht der einzige „große Geist“, der in Duisburg eine Heimat gefunden hatte: Unter seinen Nachbarn befanden sich streitbare Pädagogen, Kämpfer gegen den Hexenwahn, berühmte Dichterinnen, Sprachforscher mit Entdeckerglück und viele weitere interessante Personen. Sie trugen unserer Stadt sogar den Beinamen „gelehrtes Duisburg“ ein! Interessierte erfahren im Rahmen der Führung, wer die Stadt vor 450 Jahren geprägt hat, warum diese teils exzentrischen Persönlichkeiten hierhergezogen waren und wie sie hier zusammenlebten. Zudem hat jeder die Möglichkeit, noch vieles mehr in der Führung zu erfahren. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt zwei Euro. Um eine Anmeldung unter Tel. 0203/283-2640 oder per E-Mail an ksmservice@stadt-duisburg.de wird gebeten. Die Personenzahl bei den Führungen ist auf maximal zehn Teilnehmer begrenzt. Während der Führung ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen und die nötigen Abstände sind einzuhalten. Außerdem gilt im Museum aktuell die 2G-Regelung. Das gesamte Führungsprogramm ist unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.