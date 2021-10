Mit dem Songbook „Für die Welt“ hat Pop-Kantor Daniel Drückes sein erstes eigenes Liederbuch veröffentlicht. Neun christliche Popsongs mit eingängigen Melodien und ansprechenden Texten sind enthalten, darunter Lieder zu den Jahreslosungen 2019 bis 2021 und der Oster-Reggae „Halleluja (He is risen)“.



In einem Release-Konzert am Sonntag, 7. November, um 17 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Vogelsangplatz 1 in Wanheimerort stellt der Komponist die neun Stücke des Liederbuchs vor und erzählt die Geschichten hinter den Liedern.

Zusammen mit den Sängerinnen Christine Gladbach und Christine Weichsel sowie dem Sänger Jannik Hoffmann bringt er die Chor- und Klaviersätze zu Gehör, die man ebenfalls in dem Songbook finden kann. Natürlich kann das Liederbuch auch direkt vor Ort erworben werden.

Der Eintritt ist frei. Es gilt die 3G-Regel: Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Wer am 7. November keine Zeit hat, der hat eine weitere Möglichkeit, das Programm zu hören, denn am Sonntag, 28. November, ist ebenfalls um 17 Uhr ein weiteres Konzert in der Evangelischen Kirche Meiderich, Auf dem Damm, geplant. Mehr Infos gibt es unter www.daniel-drueckes.de.