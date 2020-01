Bereits zum vierten Mal sorgte Grammy-Preisträger Reverend Gregory M. Kelly mit dem Konzert „The Best of Harlem Gospel“ in der Neumühler Herz-Jesu Kirche für einprägende Länge und Ohrwürmer sowie für ein begeistertes Publikum.



Die rund 300 Gospelfans bejubelten seinen Chor mit hochkarätigen Gospelsängern und erlebtem im Schmidthorster Dom, wie die Neumühl Kirche im Volksmund heißt, in einer Stimmung, wie sie in jeder Gospelkirche in Harlem immer herrscht. Pure Lebensfreude, Energie und Dynamik schwappten durch die Bankreihen und ließ sowohl ausgelassene Stimmung als auch bei den zurückhaltenderen Stücken echte Gänsehautmomente aufkommen.

Viele Besucher bedankten sich beim Verlassen der Kirche bei den Mitarbeitern vom Projekt LebensWert für diese bleibenden Eindrücke. Der Erlös des Konzertes geht an das Kinderhilfswerk „KiPa-cash-4-kids“.