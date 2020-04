Hallo liebe Corona-Ignoranten, wir lassen grüßen --------

Das was ich letztens bei einem Einkauf auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt

zur Kenntnis nahm, ließ mich an eure sozialen Fähigkeiten zur Mitverantwortung

für uns alle, besonders aber für unsere gefährdeten Mitbürger zweifeln.

Einerseits seid ihr ja offensichtlich bemüht,

durch das Tragen von Latexhandschuhe eure eigene Gesundheit zu schützen,

doch andererseits ist euch die Gesundheit unserer Mitbürger völlig egal,

denn wie sonst wäre euer asoziales Benehmen

nach dem Verlassen des Discounters zu verstehen,

indem ihr eure versifften Latexhandschuhe

so ganz nebenbei achtlos fallen und liegen laßt,

anstatt sie in die bereitstehenden Abfallbehältern zu deponieren. ???

Dieses Benehmen nennt man in unserer Gesellschaft

,,ASOZIALES VERHALTEN,,

Auf einem dieser schönen großzügigen Parkplätze

sah ich auf einem ca 30 x 30 m kleinen Areal

15 weiße und blaue Handschuhe leuchten,

von denen ich 7 Stck mit meiner Kamera exponierte,

denn zu mehr fehlte mir die Zeit, die ich für ander Discounter benötigte,

um mir das hier ausverkaufte ein Pfund Mehl,-

1 Stck Hefe,- 1 Pak. Toilettenpapier zu ergattern.

Ähnlich sah es auch auf anderen Parkplätzen aus !!!

Am Besten der von mir aufgesuchten Discounter gefiel mir LIDL,-

hier wurde offensichtlich seitens der Firma auf Hygiene

in ganz besonderer Weise geachtet.

Der Parkplatz war frei von allem Unrat.

Am Eingang stand der sog. ,,Einweiser,,

mit einer Spraydose Desinfektionsmittel und Lappen,-

die er nicht nur für sich selber beanspruchte,-

er besprühte damit erst die Querstange des von mir besorgten Einkaufswagen,

dann unsere Hände, ganz gleich ob mit oder ohne Latexhandschuhe

und ließ stets nur eine Person mit Wagen rein

wenn eine andere Person rauskam. !!!

Hier gab es naturgemäß kein Gedränge,

denn mehr als 30 - 40 Personen ließen großzügig Platz für alle.