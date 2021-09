In den Herbstferien laden wir Kinder und Jugendliche zu einer kostenlosen ein- bzw. zweiwöchigen Ferienfreizeit in die Meidericher Kulturwerkstatt ein.

In dieser Freizeit geht es ganz um die Arbeit mit Medien. In der ersten Woche wird der Fokus auf Audio-Medien wie Podcasts, Hörfunk oder Hörbücher gesetzt. Selber Medien machen heißt es für die Kinder und so wird hier gemeinsam eine eigene Radiosendung produziert.

In der zweiten Woche dreht sich dann alles um visuelle Medien. Fotografie, Videopodcasts, Livestreaming, Social Media sollen hier im wahrsten Sinne des Wortes betrachtet werden. Ob Webshow, Kurzfilm oder Videostream, auch hier heißt es, gemeinsam Aktiv werden.

Dabei stehen Profis aus der Medienbranche wie David P.Fische mit ihrer Erfahrung und Rat und Tat zur Seite. Die Teilnahme ist für jeweils eine oder beide Wochen möglich und kostenlos. Für Verpflegung wird gesorgt.

Die Ferienfreizeit wird gefördert durch den Bundesverband Soziokultur aus Mitteln des Programms "Kultur macht stark" des Bundesministeriums für Forschung und Bildung.

Anmeldung und weitere Informationen über www.kunstwerk.in oder per Mail über info@kunstwerk.in oder post@stadtraummuseum.de