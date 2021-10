himmelweit - das Liederbuch

Jugendwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche Deutschlands (Hrsg.): himmelweit das jugendliederbuch; Verlag Singende Gemeinde Wuppertal 2006; 383 Seiten; ohne ISBN

Die evangelisch-methodistische Kirche ist eine evangelische Freikirche. Sie hat zwar auch ein reguläres gemeindliches Gesangbuch, hat mit der hier vorliegenden Liedersammlung aber auch eine Ergänzung dazu.

Die Lieder sind für verschiedene Anlässe zusammengestellt, beispielsweise Gottesdienste, Jugendkreise, Freizeiten, offene Abende "oder eine Nacht am Lagerfeuer". Lateinamerikanische, afrikanische und englischsprachige Lieder sind Beispiele für das breite internationale Spektrum des Inhalts.

Bei einigen Liedern (insbesondere denen ohne deutschsprachige Version) gibt es inhaltliche Zusammenfassungen, Erläuterungen sowie Hintergrundinformationen zu den Autoren und zur Entstehung des Liedes. Das Buch enthält 9 Rubriken, in denen inhaltlich zueinander passende Lieder zusammengefaßt sind.

Gebete, Segenstexte und Glaubensbekenntnisse sind in einem eigenen Kapitel am Ende des Buches zusammengestellt.

"I still haven`t found what I am looking for" und "Knockin´ on Heaven`s door" heißen die Lieder, die zwar vielen von uns bekannt sein dürften, deren Einzug in das Buch aber überrascht. Sie sind i. d. R. nicht als religiöse Lieder bekannt.

VIele weitere Lieder, die regelmäßigen Gottesdienstbesuchern bekannt und vertraut sein dürften, kommen hinzu. Textauswahl und Liederzusammenstellung gefallen.