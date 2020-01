Am morgigen Sonntag, 26. Januar,. findet an der Mönch und Prachtel Orgel der Abteikirche Hamborn um 16.30 Uhr ein Orgelkonzert statt, das der Hildesheimer Konzertorganist und Hochschullehrer an der Universität der Künste in Essen (Folkwang Hochschule), Prof. Roland Stangier, gestalten wird.



Es werden Werke von Domenico Zipoli, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Engelbert Humperdinck und Karl Hoyer erklingen. „Abschließend wird Roland Stangier schlicht und ergreifend klangvoll improvisieren“, berichtet Abteikanor Peter Bartetzky.

Neben seiner Lehrtätigkeit an der Universität der Künste in Essen ist Strangier auch Mit-Kurator der Eule-Orgel in der Mercatorhalle. Weltweite Konzerttätigkeiten und CD-Aufnahmen als Dirigent und Organist runden seine künstlerische Tätigkeit ab.

Freier Eintritt -

Spende erbeten



Der Eintritt zu dem Konzert ist wie immer frei. Im Anschluss an das Konzert wird eine Kollekte erbeten, um so die stets hochkarätig besetzte Orgelkonzertreihe in der Hamborner Abtei weiterführen zu können. Bartetzky, der Ende des Jahres in den „offiziellen“ Ruhestand geht, wird aber zumindest noch die nächste Reihe, die in der zweiten Jahreshälfte startet, auf den Weg bringen.

Separate Spenden für die langfristige Weiterführung der Konzertreihe können übrigens auch auf das Orgelkonto der Pfarrgemeinde St. Johann überwiesen werden. Die dazu erforderlichen Angaben findet man auf dem Orgelflyer. Wer diesen per E-Mail erhalten möchten, wende sich bitte an Abteikantor Peter Bartetzky unter der Mailadresse peter.bartetzky@abtei-hamborn.de.

Zum Konzert und zu dem sich daran anschließenden Konzertausklang in den Räumlichkeiten des Klosters wird natürlich wieder ganz herzlich eingeladen, handelt es sich doch um einen musikalischen Leckerbissen.