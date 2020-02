"Zwischen Sein und Schein"

Georg Adler

wird mit berühmten,- heiteren Kurzgeschichten von Tschechow ,

Briefen und Theaterauszügen seinem Publikum

dem russischen Dichter näher bringen.



Mittwoch, 5. Februar 2020 --- 18.00 Uhr

Volkshochschule Duisburg –

Steinsche Gasse 26

47051 Duisburg

Anton Tschechow ist der hervorragendste Vertreter der russischen Literatur der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts

und ist bis heute der beste russische Erzähler geblieben.

Auch seine berühmten Dramen

( "Die Möwe", " "Onkel Wanja", "Die drei Schwestern"

und "Der Kirschgarten" ) sind aktuell geblieben.

Tschechow wurde am 17. Januar 1860

in Taganrog an den Ufern des Assowschen Meeres geboren.

Er besuchte dort das Gymnasium, besuchte oft das Theater

und begann zu schreiben.

Er besuchte in Moskau die medizinische Fakultät

um Arzt zu werden. Neben seiner Schriftstellerei

war er bis zum Lebensende ein praktizierender Arzt.

Sein erstes großes Werk war " Die Steppe".

Tschechow erhielt den "Puschkinpreis",

besuchte die Insel Sachalin

und machte Reisen nach Westeuropa.

Er heiratete die Schauspielerin Olga Knipper.

Eine Tuberkuloseerkrankung zwang ihn im südlichen Jalta zu leben.

1904 verstarb Aton Tschechow in Badenweiler.

Anton Tschechow - die Geschichte einer Liebe