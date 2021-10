Die Dorfkirche in Duisburg-Friemersheim lädt zu einem kulturellen Leckerbissen am 27. Oktober 2021, 19.00 Uhr, ein: „Dann swingt in mir die niederrheinische Schnulze – Hüsch und Jazz“ mit Okko Herlyn, Heike Kehl und dem Trio „Take 3“.

Hanns Dieter Hüschs Texte von Himmel und Erde, Komik und Tragik, Zärtlichkeit und Widerstand haben bis heute eine zum Teil erstaunliche Aktualität behalten. Unverwechselbar seine wild wuchernden Geschichten vom Niederrhein und anderswoher, seine konsequent antifaschistische Haltung gegen Rassismus, Ausgrenzung, Gewalt und Krieg, seine Vision vom „großen Menschenhaus“, in dem Geschwisterlichkeit, Solidarität und vor allem Humor wohnen, seine nur scheinbar naive Frömmigkeit, sein Glaube an den Gott der Zukurzgekommenen und Spurenlosen, der Geknickten und Gekränkten.

Okko Herlyn, Theologieprofessor und niederrheinischer Kleinkünstler, und Heike Kehl-Herlyn, bühnenerfahrene Rezitatorin und ausdrucksstarke Chanson- und Jazzsängerin, werden von dem bekannten Trio „Take 3“ begleitet.

Der Eintritt ist frei.