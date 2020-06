Auch Duisburg hat sich in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni an der Aktion "Night of Light" beteiligt und u.a. das Stadttheater, Stadtwerke Turm, das Rathaus und den Nicki Brunnen rot illuminiert. Es ist ein Zeichen für diejenigen die in der Krise besonders betroffen sind vor allen die Branche die noch bis zum 31. Okt. alle Events absagen muss.