Das Bertolt-Brecht-Berufskolleg bietet interessierten Eltern und Schülerinnen und Schülern am 1. Februar 2020 von 10:00 – 13:00 Uhr einen Überblick über seine vollzeitschulischen Bildungsgänge. Wie soll es nach der 10. Klasse weitergehen? Welche Möglichkeiten bieten sich mir? Auf diese Fragen geben wir gerne eine Antwort!

In den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik, Ingenieurtechnik, Verkehrstechnik und Wirtschaft und Verwaltung kann die schulische Laufbahn in Richtung Mittlerer Schulabschluss, Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife fortgesetzt werden.

Die Fachschule für Technik präsentiert an diesem Samstag zehn Projektarbeiten, in denen sich 28 Studierende mit Themen wie der Automatisierung in Kraftwerksanlagen bis hin zu sensorgesteuerten Belichtungssystemen befassen. Lassen Sie sich überraschen!

Informationen und Anmeldung an der Fachschule für Technik sind an diesem Tag ebenfalls möglich.