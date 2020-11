Durch die Covid-19-Pandemie haben schon einige Karnevalsvereine die Entscheidung getroffen und sagten ihre Sitzungen für die Session 2020/2021 ab. Nun kommt eine weitere Größe im Duisburger Karneval dazu.

Auch die Lebenshilfe Duisburg sagt ihre „Integrative Karnevalsitzung“ im Januar 2021 ab. „Wir sind sehr traurig und die Entscheidung ist uns nicht einfach gefallen", so Dagmar Frochte, Vorstandsvorsitzende der Lebenshilfe in Duisburg.

"Der Duisburger Karneval lebt nun einmal von der guten Stimmung und vom miteinander Tanzen, Lachen und Singen. Dies lässt sich unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung des Landes NRW in der jetzigen Zeit nicht realisieren. Saalkarneval, wie wir ihn kennen und schätzen, ist einfach zurzeit nicht umsetzbar.

Neue Planung für 2022



Die Gesundheit unserer Karnevalsfreunde steht im Vordergrund. Wir hoffen auf das Verständnis aller Karnevals-Jecken", so Dagmar Frochte weiter. "Aber wir haben schon heute eine gute Nachricht. Am 30. Januar 2022, sofern es möglich ist, feiert die Lebenshilfe Duisburg wieder Karneval im Steinhof Duisburg Huckingen. Das Programm ist schon eingekauft. Wir können wieder richtig tanzen, singen und schunkeln. Wir freuen uns schon jetzt auf sie. Bleiben sie alle gesund."