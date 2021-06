Die für den Zeitraum 2. bis 6. Juli geplante Beecker Kirmes muss leider abgesagt werden. Damit reagiert Veranstalter Duisburg Kontor in Rücksprache mit der Stadt Duisburg und dem Krisenstab auf die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW, die in ihrer Fassung vom 28. Mai in Paragraph 18 Volksfeste einschließlich Kirmessen frühestens ab dem 1. September zulässt.

Für alle Beteiligten ist diese Entscheidung, wenn auch erwartbar, sehr hart. Dennoch wird diese so akzeptiert, denn das gesundheitliche Wohl der Schausteller sowie Besuchern muss in Pandemiezeiten im Vordergrund stehen. Duisburg Kontor hatte nach den Absagen der Cranger Kirmes und der Rheinkirmes in Düsseldorf noch abgewartet und geprüft, ob die Beecker Kirmes noch zu realisieren wäre. Allerdings würde die Ausrichtung einer Kirmes in der aktuellen Situation einen immensen organisatorischen Aufwand darstellen, um eine qualitativ hochwertige Veranstaltung unter den gegebenen Umständen durchzuführen.

Das für den Zeitraum 22. bis 25. Juli geplante Duisburger Stadtfest muss ebenfalls abgesagt werden. Damit reagiert die Veranstaltergemeinschaft aus Duisburg Kontor und p & c event- und sportmarketing GmbH in Rücksprache mit der Stadt Duisburg und dem Krisenstab auf die neue Coronaschutzverordnung. Beide Partner sind sich einig, dass das Duisburger Stadtfest in diesem Jahr zwar abgesagt, aber das Format "Duisburger Stadtfest" grundsätzlich keineswegs aufgehoben wird. Der Termin für das kommende Jahr steht mit dem 21. bis 24. Juli 2022 schon fest.