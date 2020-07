Kellerkinder auch in der kommenden Woche aktiv

Die Kellerkinder-Gruppe der evangelisch-methodistischen Gemeinde in Hamborn sind auch noch in der kommenden = letzten Kalenderwoche des Juli 2020 aktiv. "Wir haben von Montag und Dienstag eine offene Gruppe zu jeder kommen möchte; hier ist spielen, basteln und toben angesagt. Am Mittwoch ist spielen für Grundschulkinde angesagt," berichtet Jasmin, selbst dreifache Mutter und treue Seele vor Ort. "Am Donnerstag hätten wir normalerweise die Sportgruppe, am Freitag ein Gruppe Kinder ab der 5. Klasse. Jetzt in den Ferien ist aber Kochen angesagt." Was es dann gibt, wird erst vor Ort verraten.

Für Anfang August ist eine Einschulungsfeier geplant. Danach eine "Urlaubszeit" mit Verschönerungsarbeiten am Gebäude und Umgebung geplant.

Daß auch die Kellerdinder die Corona-Regeln einhalten müssen und dementsprechend auch einhalten, muß wohl nicht extra verwähnt werden. "Im Rahmen unserer Möglichkeiten ist aber jeder, der kommt und mitmachen möchte, willkommen," betont Jasmin ausdrücklich.