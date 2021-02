Klassiker: 10 Uhr 50 ab Paddington

Agatha Christie: 16 Uhr 50 ab Paddington: Scherz Verlag München 1998; 197 Seiten; ISBN: 3-502-79080-9

Mrs. McGillicuddy beobachtet, wie in einem benachbarten Zug eine Frau ermordet wird. Als sie dies einem Schaffner und der Polizei meldet, glaubt ihr zunächst niemand. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Miss Marple, die sofort mit den Ermittlungen beginnt.

Der Titel wurde durch den gleichnamigen Film mit Margaret Rutherford in der Hauptrolle bekannt. Das Buch erschien 1957.

Der geneigte Leser kann vergleichen: Was wurde im Film vom Original übernommen? Die wichtigste Auffälligkeit: Im Buch agiert Miss Marple im Hintergrund und präsentiert die Lösung am Ende.

Das Buch bietet gut lesbare Unterhaltung.