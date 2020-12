Kolumne: Krummacher

Friedrich Adolf Krummacher wurde am 13. Julin1767 in Tecklenburg geboren. Er studierte ab 1784 in Lingen Theologie und Philosophie. 1788 legte er sein Examen in Tecklenburg ab. Ab 1788 war er Konrektor in Hamm, ab 1793 Rektor in Moers. Nach seiner Promotion zum theologischen Doktor 1801 wurde er Professor für reformierte Theologie in Duisburg, wo er 1802 einen zusätzlichen Lehrauftrag für Eloquenz hatte. Ab 1807 war er dann an verschiedenen Stellen tätig.

Ab dem Jahre 1801 war er auch als Publizist zu theologischen Themen tätig.

Krummacher ist es wert, ein Standbild im neuen Wanheimer Rheinuferskulpturenpark zu erhalten. Findet zumindest Benno Bruno von Brüllinger, der örtliche evangelische Wanheimer Gemeindepfarrer. Auch der Standot ist für ihn klar: Auf der Gemeindewiese direkt an der Kirche. Schnell ist der Plan im Presbyterium entschieden. Studenten der Folkwang - Hochschule für Gestaltungskunst führen den Auftrag aus.

"Für mich begannen damit aber auch die eigentlichen Probleme," berichtet der eigentlich gemütlich, wohlbeleibte Geistliche. "Sonntags, während der Predigt, habe ich immer den Eindruck, daß mir jemand zuhört und mich beobachtet. Hätte ich die Kerzen nicht anzünden sollen? Habe ich die richtigen Lieder ausgesucht? Hat die Predigt genügend Tiefgang? Mir scheint es immer so, als habe sich die Statue über Nacht verdoppelt und würde am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzen."

Der Samstag ist bei ihm für die Vorbereitungen der Predigt vorgesehen. "Bei warmem, sonnigem Wetter habe ich dann oft das Gefühl, Krummacher wäre mir ganz nahe und würde mir über die Schulter, auf mein Glas Bier schauen und mir still und leise ins Oft flüstern: `Warum bist du noch nicht fertig, Benno Bruno?´ Ich schäme mich dann immer, daß ich ein Mittagsschläfchen halten und die Fußballreportagen im Radio hören möchte."

Was also tun? Genau: Das Standbild muß weg. Doch oh wehe! Niemand möchte sie haben. "Er war nicht Pfarre bei uns in Duisburg gewesen," betont der rechtsrheinische Kirchenkreis. "Er war nicht lange genug Rektor," wiegelt die altehrwürdige Universität ab. "Krummacher war evangelisch," empört sich die katholische Kirchengemeinde.

Die Lösung kommt kurze Zeit später, fast ganz still und leise: "Ihr seid einfach nur peinlich," murmelt das Standbild, packt seinen Sockel und läßt sich jetzt auf der nahegelegenen Rheinuferpromenade den See- / Flußwind um die Ohren wehen.