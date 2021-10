Kolumne: >Retourkutsche

Die Buchholzer Retourkutschentage finden auch in diesen Tagen wieder statt. "ich muß doch meinen Titel als Retourkutschen-Lenker verteidigen," berichtet Vorjahressieger Ulf Ömbüs.

Was steht in diesem Jahr auf dem Programm? Natürlich wissenschaftliche Vorträge aus Bereichen wie Psychologie, Rhetorik, Sozialwissenschaften und Linguistik.

Es gibt 2 Theaterstücke. Die Auftaktveranstaltung findet dabei in einer Kirche statt - ein Pfarrer muß sich gegen zickige (weibliche) Gemeindeglieder zur Wehr setzen und nutzt dafür das rhetorische Stilmittel der Retourkutsche - eine Paraderolle für Alexej von Sack, dem härtesten Konkurrenten von Ömbüs.

Auf dem Wochenmarktplatz steht auch wieder der Marktschreier-Wettbewerb an. Die Teilnehmer bekommen unflätigste Beleidigungen an den Kopf geworfen und müssen dann in Sekundenschnelle mittels Retourkutsche antworten. "Ömbüs ,läuft eigentlich immer nur dann zur Hochform auf, wenn er Beleidigungen wie `Bauchspeckpräsentator´ oder `Kaltschorlen-Schlürfer´ an den Kopf geschmissen bekommt," wissen die Zuschauer. "Er kann dann nur mit Mühe davon abgehalten werden, wild um sich zu schlagen und zu treten."