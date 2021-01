Die Stadtbibliothek hat ihren Service ausgeweitet. Die Bibliotheken bleiben weiterhin geschlossen und auch der Bücherbus in der Garage. Kunden können aber erneut den „Bib to go“-Service nutzen und Medien in der Zentralbibliothek und den Bezirksbibliotheken vorbestellen und später dort abholen.

Bestellt werden können bis zu zehn konkrete Titel aus dem Medienkatalog der Bibliothek, die am Abholort vorrätig sind. Interessierte können aber auch allgemein angeben, welche Medien sie sich wünschen, beispielsweise Sachliteratur zu einem bestimmten Thema oder Hörbücher für Vorschulkinder. Die Mitarbeiter unterstützen auch gerne, wenn es um die Recherche zu bestimmten Themen, zum Beispiel für eine Facharbeit, geht. Für die Abholung wird ein Termin vereinbart. Der Service ist kostenlos, Voraussetzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis.

Die Rückgabe von Medien ist in der Zentralbibliothek und den Bezirksbibliotheken ebenfalls nach Terminvereinbarung möglich.

Die Leihfristen aller Medien, die während der Schließung fällig werden, werden von der Bibliothek aber automatisch noch ein weiteres Mal verlängert. Auch für die Rückgabe muss der Bibliotheksausweis mitgebracht werden.

Die Übergabe der Medien erfolgt sowohl bei der Abholung als auch bei der Rückgabe kontaktlos und entsprechend der Regeln der aktuellen Corona-Schutzverordnung. Die Gebäude der Bibliothek dürfen nur einzeln und ausschließlich von Kunden mit Bibliotheksausweis betreten werden. Für die erforderliche Nachverfolgbarkeit muss eine Telefonnummer hinterlassen werden. Ebenso sind die allgemeinen AHA-Regeln einzuhalten. Wer Krankheitssymptome hat, darf nicht in die Bibliothek kommen.

Für Bestellungen und Terminvereinbarungen sind die Stadtbibliothek-Mitarbeiter montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr wie folgt erreichbar:

 Zentralbibliothek Stadtmitte, Tel. 0203/283-4212, bestellung-zb@stadt-duisburg.de

 Bezirksbibliothek Walsum, Tel. 0203/4829988, stabi-walsum@stadt-duisburg.de

 Bezirksbibliothek Hamborn, Tel. 0203/283-5373, stabi-hamborn@stadt-duisburg.de

 Bezirksbibliothek Meiderich, Tel. 0203/4499366, stabi-meiderich@stadt-duisburg.de

 Bezirksbibliothek Homberg-Hochheide, Tel. 02066/34650, stabi-homberg-hochheide@stadt-duisburg.de

 Bezirksbibliothek Rheinhausen, Tel. 02065/905-8467, stabi-rheinhausen@stadt-duisburg.de

 Bezirksbibliothek Buchholz, Tel. 0203/283-7284, stabi-buchholz@stadt-duisburg.de

Auch das reichhaltige Online-Angebot der Stadtbibliothek kann mit einem gültigen Bibliotheksausweis weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Es umfasst Medien für alle Altersgruppen, darunter finden sich neben Romanen auch Sachbücher, Musik, Filme, Hörbücher, Sprachkurse, Lernmedien für die Schule und auch die tagesaktuelle internationale Presse. Wer bislang noch keinen Bibliotheksausweis besitzt, kann über die Homepage der Stadtbibliothek einen kostenlosen DigiPass beantragen, der bis zum 28. Februar gilt.

Ausführliche Informationen zu allen Fragen rund um die Bibliothek sind auf der Internetseite www.stadtbibliothek-duisburg.de zu finden. Für weitere Auskünfte ist die Stadtbibliothek montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr unter Tel. 0203/283-4218 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-duisburg.de zu erreichen.