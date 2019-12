Es gibt Bräuche, die entwickeln sich einfach so. Oma Traudel hat seit gefühlten Ewigkeiten, warum auch immer, den Nachbarn in der alten Zechenhaussiedlung am Morgen des 4. Advent einen Weihnachtsmann aus Schokolade vor die Haustüre gestellt.

Da kam immer Freude auf. Lange dauerte es nie, bis daran ordentlich geknabbert wurde. Besonders die Kinder wollten die ersten sein, die reinbeissen durften. Einmal aber geriet ein solcher kleiner Kerl in Vergessenheit und wurde nicht gegessen. Was tun? Im Jahr darauf bekamen ihn andere Nachbarn einfach vor die Tür gestellt, ein Jahr später landete er bei wieder anderen Nachbarn.

Das Hin und Her ist seit über 17 Jahren ein Brauch, der gehegt und geplegt wird. Das angeklebte Mindesthaltbarkeitsdatum ist noch lesbar: 30.04.2001. Na, dieser Schoko-Weihnachtsmann hat wahrlich was vom Leben.