Lesungen des „Vereins für Literatur“ im Oktober in der Zentralbibliothek



Die Lesung des „Vereins für Literatur“ mit Volker Hage am Mittwoch, 21. Oktober, in der Zentralbibliothek fällt aus. Karten, die in der Zentralbibliothek gekauft wurden, können dort zurückgegeben werden. Die Öffnungszeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr. Online gekaufte Tickets werden von Eventim automatisch erstattet. Die Lesung mit Dogan Akhanli am Montag, 26. Oktober, findet hingegen statt. Der Vorverkauf ist abgeschlossen. Während der gesamten Veranstaltung muss eine Maske getragen werden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtbibliothek-duisburg.de oder telefonisch unter 0203/283-4218.