Die Veranstaltung des Vereines für Literatur mit Suzanne von Borsody und dem Ensemble del Arte am Freitag, 11. Dezember, fällt aus.", heißt es seitens der Zentralbibliothek Duisburg.

Bei online gekauften Tickets erfolgt eine Erstattung durch Eventim automatisch. Wer an einer Vorverkaufsstelle vor Ort gekauft hat, erhält sein Geld dort zurück.

Karten, die in der Zentralbibliothek gekauft wurden, werden dort umgetauscht. Die Öffnungszeiten sind montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 16 Uhr. "Die Karten werden auch später noch zurückgenommen. Niemand muss dafür extra in die Zentralbibliothek kommen.", heißt es in der Presseinfo.

Mehr Infos: www.stadtbibliothek-duisburg.de oder Tel. 0203/283-4218.