Seit vielen Monaten können Menschen im Internet an jedem Werktag, um 17.05 Uhr, eine Online-Andacht aus der Duisserner Lutherkirche im Internet mitfeiern. In der Woche vor und nach Pfingsten kommen die Andachten live aus der Marienkirche und der Salvatorkirche; und auch die beiden Pfingstgottesdienste werden direkt aus Salvator übertragen.

Zu sehen sind die Andachten und Gottesdienste live und auch später noch als Aufzeichnungen auf dem Youtube-Kanal „evangelisch alt-duisburg“. In der Woche vor Pfingsten sendet die Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg die Andachten aus der Salvatorkirche. Dort kommen bis Samstag Pfarrerin Sabine Schmitz und die Pfarrer Stephan Blank und Stefan Korn abwechselnd zu Wort. Auch die beiden Pfingstgottesdienste am Sonntag, 23. Mai, kommen live aus der Salvatorkirche: Den Gottesdienst um 10 Uhr gestaltet Pfarrerin Sabine Schmitz liturgisch; im Familiengottesdienst um 12 Uhr rückt neben Stephan Bank „Luzie Lotta“ mit ins Bild. Die Handpuppe hat Kameraerfahrung, denn sie hat mit dem Pfarrer schon mehrere Gottesdienste im Internet gefeiert.

In der Woche nach Pfingsten soll das Fernsehstudio in die neu umgebaute Marienkirche wandern, und das Team um Küster Frank Meurer, Kantor Andreas Lüken und Presbyter Nils Hammelrath richtet die Übertragung der 5nach5-Andachten dort für den Zeitraum von Montag bis Samstag ein. Wann und wie die Gemeinde wieder Präsenzgottesdienste vor Ort feiert, entscheidet das Presbyterium in nächster Zeit. Infos zur Kirchengemeinde gibt es im Netz unter www.ekadu.de.