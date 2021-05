Das „Männeken Pis“ von dem Künstler August Kraus geschaffen stand früher in der Duisburger City. Damals lehnten es die Bürger ab einen Nackedei in der Öffentlichkeit zu sehen. Seit dem 28. Mai 2021 hat die Skulptur in Duisburg- Ruhrort bei der Firma Haniel wieder einen neuen Standort gefunden.