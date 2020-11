Maria und Josef werden ab Dienstag, 1. Dezember, im Neumühler Ortsteil der Gemeinde Herz-Jesu unterwegs sein. Sie suchen jeweils für einen Tag und eine Nacht eine Herberge. Die beiden Figuren entstammen der Krippe des ehemaligen Neumühler Barbara Krankenhauses. Die Idee für diese ungewöhnliche Herbergssuche hatte Pater Tobias, Pastor der Gemeinde Herz-Jesu.

Maria und Josef haben ein Pilgerbuch im Gepäck, in das sich die Menschen eintragen können, die den beiden eine Herberge geboten haben. "Für jeden sind zwei Seiten zur freien Gestaltung vorgesehen", erzählt Pater Tobias. Zudem geben die Organisatoren den "Gastgebern" den Wunsch mit, ein Foto von dem Paar in ihrem Haus zu machen.

Sternsinger-Aktion im Januar 2021

"Wir möchten zur Sternsinger-Aktion im Januar 2021 die Fotos mit einer Karte von Neumühl in der Herz-Jesu-Kirche aushängen, in der der Weg eingezeichnet ist, den Maria und Josef bewältigt haben", erklärt der Pater. Parallel können Interessierte sich die Fotos auch im Internet im sozialen Netzwerk "Facebook" bei Kirchbauverein Herz-Jesu anschauen.

"Es ist eine stille und verborgene Aktion mit besonderen Momenten der Begegnung", sagt Pater Tobias. Pater Tobias wird jeden Tag Personen aufsuchen und fragen, ob sie die beiden heiligen Figuren Maria und Josef aufnehmen. „Mir sind viele Personen schon bekannt, die hier in Frage kommen und die sich sicherlich über den Besuch der beiden Figuren freuen werden“, so der Pater. „Wir hoffen natürlich, dass sie am Heiligen Abend in der Krippe unserer Kirche stehen", sagt der Prämonstratenser und lächelt zuversichtlich.

Besuche in der Corona-Zeit vor Weihnachten

Pater Tobias wird am Dienstag, 1. Dezember, Maria und Josef auf den Weg bringen. Zunächst ruft man die Leute an und fragt, ob sie für zwei Personen für eine Nacht eine Schlafmöglichkeit bieten könnten. Oft sind sie dann am Telefon verunsichert. Zwei fremden Leuten eine Übernachtung anzubieten, jetzt zur Zeit der Pandemie, ist ja schon etwas seltsam. Aber im Laufe des Telefongesprächs klärt sich dann, dass es sich um zwei Figuren, Maria und Josef handelt.

Ein besonders Geschenk

Am nächsten Tag werden die beiden Holzfiguren dann wieder vom Pater abgeholt, sie werden desinfiziert und auf den weiteren Weg gebracht zur nächsten Herberge. "Das sind die Momente der Begegnung, wie ich sie mir, besonders jetzt in der Zeit der Pandemie, vorstelle", erklärt Pater Tobias und fügt hinzu: "So habe ich Gelegenheit, auch mit einsamen Menschen ins Gespräch zu kommen, indem ich sie besuche, Nase-Mund-Maske trage, Abstand halte und ihnen durch die beiden heiligen Figuren Maria und Josef ein besonders Weihnachtsgeschenk mache.“