Die Schulleitungen der drei Marxloher Grundschulen, der Herbert-Grillo-Gesamtschule und des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums haben Ideen für eine bedarfsorientierte Bildungsarbeit in ihrem Stadtteil entwickelt. Unter der Überschrift "Bildungsfairbunt.Marxloh" erarbeiten die Marxloher Schulen gemeinsam aufeinander abgestimmte Schulkonzepte, darüber hinaus sollen weitere bedarfsorientierte Angebote für die Familien im Stadtteil an den einzelnen Schulen geschaffen werden. Unterstützt werden die Marxloher Schulen dabei durch eine Kooperation des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, der Stadt Duisburg und der Wübben Stiftung. „Mit diesem Kooperationsprojekt wollen wir einen starken Beitrag zu einem innovativen Schul- und Stadtteilentwicklungsprozess leisten, der letztendlich den Kindern und Jugendlichen im Stadtteil zugutekommt. Durch die systematische Zusammenarbeit der beteiligten Schulen – über Schulformgrenzen hinweg – werden die Bildungschancen aller Schülerinnen und Schüler in Marxloh deutlich verbessert“, so Susanne Blasberg-Bense, Leiterin der zuständigen Abteilung 3 im Schulministerium NRW.

Auch nach außen sollen die Verbundenheit der Schulen, der Kooperationspartner und das gemeinsame Ziel im "Bildungsfairbunt.Marxloh" deutlich werden. Alle Schulen werden mit einer attraktiven Beschilderung für den Eingangsbereich ausgestattet. Dazu erhalten sie noch weitere Produkte, die den "Bildungsfairbunt.Marxloh" auch optisch in den Stadtteil tragen und das gemeinschaftliche Bestreben der Akteure unter diesem Logo widerspiegelt. „Bildungsfairbunt.Marxloh wird einen Schub in diesen Stadtteil bringen, den Marxloh und seine Bürgerinnen und Bürger verdient haben. Vor allem werden Kinder profitieren, wenn ihre Lernvoraussetzungen sich erkennbar verbessern“, hofft die Dezernentin für Familie, Bildung und Kultur, Arbeit und Soziales der Stadt Duisburg, Astrid Neese.

Unterstützung erhalten die Schulen zum Beispiel durch Schulentwicklungsbegleitung, einer passgenauen Projektbetreuung sowie weiteren an den Bedarfen der Schule orientierten Maßnahmen und Fortbildungen, die mit den Kooperationspartnern umgesetzt werden.