Mein Kulturtipp: Albrecht-Dürer-Haus in Nürnberg

Das Albrecht-Dürer-Haus gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Stadt und vermittelt einen einzigartigen Einblick in das Leben des deutschen Renaissancekünstlers im 16. Jahrhundert.

Sein „Feldhase“ von 1502, die berühmteste seiner Naturstudien, hängt heute als Nachdruck noch in vielen Wohnungen an der Wand, ebenso wie die „Gefalteten Hände“. Die Wohn- und Arbeitsstätte des Künstlers, das Albrecht-Dürer-Haus, ist nicht nur Museum, es ist auch das einzige, weitestgehend original erhaltene Künstlerhaus der Renaissance in Nordeuropa. Der Rundgang durch das vierstöckige Gebäude zeigt den weltberühmten Künstler, der nicht nur Grafiker und Maler war, sondern auch mathematische und kunsttheoretische Studien erarbeitete, in vielen Facetten seines Lebens und Werks.