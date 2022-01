Kritiken gehören zu einem wichtigen Faktor wenn man ein Buch schreibt und dies veröffentlicht. Es spiegelt Meinungen und Gefühle wieder die nicht nur für den Autor von Bedeutung sind, sondern auch zukünftige Leser eine mögliche Entscheidung einfacher macht. So sind seit dem 09. Dezember. 2020 schon zahlreiche Meinungen und Kritiken eingetroffen, darunter folgende:

"Meiner Meinung nach hat das Buch etwas aus Games of Throns....(Die Könige und Königinnen der einzelnen Königreiche)...Die Tribute von Panem ( Die Kämpfe haben mich irgendwie an die Hunger Spiele erinnert für Tisteria trifft an.... gegen ...) und Herr der Ringe ( Morkor erinnert mich an Mordor vom Namen her und im Detail ...große Mauer mit großem Tor!) Die Hauptperson im Buch hat auch für mich was von dem Spiel Assasins Creed aber ich will da mal nicht zuviel verraten!"

Quelle

"Ich war am zweiten Tag am vorläufigen Ende angelangt. Für mich eine stolze Leistung😆. Die Charaktere sind ausführlich beschrieben, man kann sich alles sehr gut vorstellen, die Handlungen entwickeln sich in einem angenehmen Tempo. Übrig gebliebene Fragen werden wohl im Folgebuch geklärt. So bleibt es spannend."

Quelle

Solche und weitere Meinungen lassen sich auch auf der Facebook Seite des Buches finden. Man trifft nicht immer jeden Nerv eines Lesers, erfreut sich aber, sofern dies zutrifft. Wer sich selber einen Eindruck machen kann, kann mit dem Autor auf der Facebook Seite persönlich in den Austausch gehen. Das Buch lässt sich als eBook oder Taschenbuch bestellen. Ein zweiter Teil ist bereits in Arbeit.