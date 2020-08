Mercator - Musical verschoben

Mercator-Musicalshowwird auf 2021 verschoben

Musical-Fans müssen sich bis zum 25.09.2021gedulden –Karten behalten ihre GültigkeitDieDuisburg Kontor Hallenmanagement GmbHverschiebt die ursprünglich für den 20. März 2020 geplante und bereits einmal auf den 25. September 2020 verlegte Mercator-Musicalshow in das kommende Jahr 2021.Das Team der Mercatorhalle traf diese Entscheidung aufgrund der momentanunsicheren Lage im Rahmen der Corona-Pandemie und verbindet damit die Hoffnung, dass eine Durchführungder Musicalshowim nächsten Jahr weitestgehend ohne Einschränkungen möglich ist. Der avisierte neue Termin ist der 25.09.2021.Uwe Kluge, Geschäftsführer der Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH, erklärt dieEntscheidung: „Die Sicherheitder Künstlerundnatürlich auch der Besucherinnen und Besucher sowie aller am Event beteiligten Mitarbeiterhat für uns oberste Priorität. Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar ist, in welchem Rahmen und unter welchen Einschränkungen die Mercator-Musicalshow im September durchzuführen wäre, haben wir uns gemeinschaftlich mit den Künstlern dazu entschieden, die Premiere der Musicalshow in das nächste Jahr zu verschieben. Alle Musicalfans, die bereits Tickets erworben haben, können wir beruhigen, denn diese behalten weiterhin ihre Gültigkeit.“

Unter www.mercator-musicalshow.de werden Interessierte auch weiterhin über die aktuellenEntwicklungen informiert.

Diese Mitteilung stammt vom DuisburgKontor.