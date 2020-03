Kreuzfahrtfan Andreas Lukoschik liest am Freitag, 13. März, in der Zentralbibliothek an der Steinschen Gasse 26 aus seinen Büchern „Schläft das Personal auch an Bord?“ und „Ist das Schiff schon mal untergegangen?“.

Ab 20 Uhr erzählt der Journalist und professionelle Reisebegleiter über seine Erlebnisse auf den Weltmeeren, die er alphabetisch von „Achterdeck“ bis „Zodiac“ zu Papier brachte.

Die Gäste erwartet ein heiterer Abend um die Frage, warum jährlich mehr als eine Million Deutsche den Urlaub mit Kreuzfahrten auf See verbringen.

Andreas Lukoschik wurde mit seiner satirischen Sendung „Leo's“ bundesweit bekannt. Der Grimme-Preisträger spielte Nebenrollen in mehreren Filmen, unter anderem in „Schtonk“.

Die Lesung gehört zum Programm der Duisburger Akzente. Einlass ist um 19.30 Uhr. Karten sind zum Preis von 5 Euro an der Information im Erdgeschoss des Stadtfensters erhältlich. An der Abendkasse kostet der Eintritt 6 Euro.