Sabine Thomas liest am Mittwoch, 29. April, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr), in der Bezirksbibliothek Rheinhausen, Händelstraße 6, aus ihrem neuen Ruhrgebietsthriller „Ein alter Schmerz“, der mitten im Stadtteil Rheinhausen spielt.

Das Buch gibt einen verstörenden Blick in seelische Abgründe frei und schildert gleichzeitig die spannende Geschichte eines Industriestandortes und seiner Menschen. Zwei ungleiche Ermittler raufen sich zusammen, um einen brutalen Mord in einer verfallenen Rheinhauser Villa aufzuklären. Erste Spuren führen ins Rocker- und Drogenmilieu, weitere zu einem Missbrauchsopfer, dem der Tote, ein ehemaliger Rechtsanwalt, vor vielen Jahren bitteres Unrecht zugefügt hat. Mehr und mehr verwebt sich der Fall mit der Geschichte des ehemaligen Krupp Werkes in Duisburg-Rheinhausen und einer uralten Familienfehde.

Sabine Thomas, Jahrgang 1955, war jahrzehntelang als Rechtsanwältin in Rheinhausen tätig. Sie hat zwei Bände mit Erzählungen aus ihrer Familienrechtspraxis veröffentlicht: „Und konnten es einfach nicht fassen“ sowie „Hell wieder Mond und stark wie Eisen“.

Karten sind ab sofort im Vorverkauf für 5 Euro in der Bezirksbibliothek erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter Tel. 02065/905-8467. Die Bezirksbibliothek Rheinhausen ist dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.