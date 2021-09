Bereits zum neunten Mal nach der coronabedingen Zwangspause lädt die Kirche Sankt Ludger am Ludgeriplatz in Neudorf, um 20 Uhr am Freitag, 3. September im Rahmen der Abendmusik zu einer ungewöhnlichen musikalischen Begegnung ein.

Dieses Mal erklingt das Klavier zusammen mit diversen Perkussionsinstrumenten. Zu Gast ist der Konzertpianist Dr. Hans-Joachim Heßler. Es gelten die AHA- und 3G-Regeln. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Was macht das Besondere an der Musik des Westens aus, im Gegensatz zu der Musik des Ostens? Und was passiert, wenn man die verschiedenen Stile gekonnt gegenüberstellt und für sich sprechen lässt? Der Unterschied zwischen Orient und Okzident ist nur ein gegensätzliches Paar, das Dr. Hans-Joachim Heßler in seinem Klavier Solo Programm „More Than 777 Years“ auf spielerische Weise erprobt. In der Tat ist der Titel Programm: mehr als 777 Jahre Musikgeschichte – vom Mittelalter bis heute – werden aufgegriffen und musikalisch verarbeitet.

So spielt Dr. Heßler neben einer besonders schönen Sonate aus der Zeit des Barock von Domenico Scarlatti auch eine Hommage an den berühmten estnischen Komponisten Arvo Pärt, in denen die Ars Nova und das Mittelalter, sowie die Verehrung der Marien-Ikonen im Orient eine Rolle spielen.

Auch eine eigene Interpretation des musikalischen Stils der spanischen Zarabanda ist neben der berühmten Sarabande von Georg Friedrich Händel zu hören sowie drei weitere eigene Werke des Pianisten und Komponisten Heßler. Diese haben zum Teil die Renaissancemusik zum Thema, zum Teil konfrontiert er den ganz eigenen Rhythmus der Hammermechanik des Klaviers mit Perkussions-Instrumenten. Man darf also gespannt sein, was passiert, wenn das Saiteninstrument „Klavier“ rhythmisch in Wallung gebracht wird.