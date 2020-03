„CONCERTO SCHERZettO“ ist unter der Regie von Jordi Purtí, der hier auch den Dirigenten gibt, am Sonntag, 29. März, um 20.00 Uhr in der Stadthalle Walsum zu sehen. Es spielt das Orquestra de Cambra de l'Empordà.



„CONCERTO SCHERZettO“ stellt bekannte Vorurteile auf den Kopf und beweist, dass klassische Musik auf hohem Niveau keinesfalls immer bierernst daherkommen muss. Die zwölf Musiker des katalanischen Kammerorchesters Orquestra de Cambra de l'Empordà sprengen lustvoll die Grenzen zwischen ‚E‘- und ‚U‘-Musik, zwischen Konzert und Comedy. Sie nehmen sich bekannte Klassiker von Mozart über Vivaldi bis Strauss ebenso vor wie Filmmusik und Popsongs und präsentieren alles in einer die Lachmuskeln strapazierenden Mischung aus Konzert, Slapstick, Pantomime und Publikumsbeteiligung.

Vorverkauf läuft

Da bleibt kein Auge trocken, und Musikmuffel wie Musikliebhaber jeden Alters werden die Show mit einem breiten Lächeln im Gesicht verlassen. „CONCERTO SCHERZettO“ ist eine Koproduktion von TiP Produccions S.C., Enllaç Musical und Jordi Purtí.

Karten sind im Bezirksrathaus Walsum (Zimmer 405) auf der Friedrich-Ebert-Straße 152, im Reisebüro Müller auf der Friedrich-Ebert-Straße 126, in allen Eventim-Vorverkaufsstellen sowie online über www.eventim.de erhältlich.