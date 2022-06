Die Nacht der Industriekultur. "Extra Schicht 2022 “ ging am 25. Juni 2022 in die 20. Runde und zeigte wieder, was das Ruhrgebiet alles so zu bieten hatte. An 43 Spielorten in NRW gab es wieder einiges zu sehen mit vielen Künstlern und Attraktionen. Zu sehen ist eine kleine Auswahl vom Feuerwerk am Duisburger Innenhafen..