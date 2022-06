Nach einer einfühlsamen Einführung von Dr Claudia Schäfer hat mich der Besuch von Prof. Irene Daum sehr erfreut. Überhaubt waren die Gäste an diesem Tag sehr interessiert für das, was sie an diesem Tag in der Cubus-Kunsthalle sehen, hören und erspüren konnten.

Nicht nur die Lesung mit Texten über das Leben des Künstlers CHO in Costa-Rica kamen bei den Besuchern gut an.Neben einer Führung durch die Cubus-Kunsthalle und der fantastischen Lichtinstallation von Becker Schmitz, gab es natürlich auch eine persönliche Erklärung von CHO zu den entliehenen Schattenrisse im Raum "Remember Butcha", die an das Massaker in der Ukraine erinnert und Teil der Ausstellung „An den Grenzen des Anthropozän“ ist. Natürlich habe auch ich mich an diesem Projekt beteiligt, das so in dieser Art wohl einzigartig in Deutschland ist.

Danke.