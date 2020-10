Am Sonntag, 8. November, feiert die evangelische Gemeinde Hamborn um 18 Uhr in der Friedenskirche Hamborn, Duisburger Str. 174, einen festlichen Gottesdienst.



Fester Bestandteil sind die besondere Lichtatmosphäre und die Taizé-Melodien, die erklingen werden. Gesänge und Texte der „Communauté de Taizé“ stehen für die Suche nach Gott in Gemeinschaft. In der „Communité de Taizé“, gegründet 1940 von Frère Roger in Taizé/Burgund gegründet, haben Nächstenliebe, Feindesliebe und Versöhnung eine wichtige Bedeutung.

Die Einfachheit und die Konzentration auf das Wesentliche sind bedeutsam für die Gottesdienste mit ihren Gesängen und Gebeten. Wie bei allen Veranstaltungen in der Hamborner Friedenskirche gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln und es gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Eine Voranmeldung unter Tel. 0203 36 97 97 04 (täglich 15-17 Uhr) ist notwendig.