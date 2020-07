Am 19.07.2020 war es wieder so weit; der nicht nur von Kindern lang erwartende monatliche Community Day stand auf dem Kalender. Bei diesem Event fangen die Pokemon-Jäger besondere Shiny`s.

So machten sich auch zwei elf und zwölfjährige Freunde aus Neuenkamp auf den Weg in die Duisburger Innenstadt. Die Erlaubnis der Eltern eingeholt, das Handy aufgeladen, das Programm gestartet und schon sollte es losgehen. Nach einiger Zeit legten die Kinder eine Pause im KFC auf der Königstrasse ein. Plötzlich trat ein circa 30 jähriger Mann in den Laden und entwendete einem der Freunde sein Handy. Der energischen Aufforderung des jüngeren Kindes, ihm sein Handy zurück zu geben, reagierte er nicht.

Dieses beobachtete zufällig der ebenfalls in Neuenkamp lebende Mustafa Wassermeyer, der mit seiner Familie in diesem Restaurant verweilte. Mutig ging Herr Wassermeyer auf den Übeltäter zu und versuchte ihn zur Rede zu stellen. Der Täter entkam leider schnell, doch konnte der Held aus Neuenkamp mit seiner Tat dem Jungen das Handy retten und somit helfen, dass die Freunde an diesem Tag noch einige Shiny`s fangen konnten.