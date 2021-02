Sei Teil der Welt und lass dich finden.

Ich komme gerade von meinem Rundgang durch den Duisburger Innenhafen, biege scharf links ab und wäre ihm beinahe vor die Stafette gelaufen. Eine Mütze steht vor mir. Sie geht mir bis zum Kinn. Die Mütze dreht sich zu mir und ich schaue in strahlend dunkle Augen die leuchten wie das Wasser in den Oasen der Wüste die ich einst durchquerte.

Es ist das kleine Kunst Atelier direkt am Schwanentor /Ecke Innenhafen.

Die Mütze schaut mich an, lächelt und spricht . Natürlich Französisch.

Warum müssen alle Künstler der Welt immer französisch sprechen ?

Er hält mir seinen Pinsel vor die Nase. „ Nehmen sie und malen.“ Ich schaue ihn ungläubig an. Ich kann doch nicht auf seinem Kunstwerk mit dem Pinsel. “Nehmen sie, malen sie. Suchen sie sich eine Stelle. Schauen sie auf die Farben und die Farbe auf dem Pinsel. Nun los! Malen sie schon !“

Ich versuche mich. Ganz vorsichtig lege ich das Grün des Pinsel in der Nähe eines Astes. Er schaut mich wieder an. „Gut, sehr gut,“ nimmt sein Werkzeug und vollendet die Stelle. „Sie sind ein Künster.“ Wir müssen beide lachen und kommen ins Gespräch. Unglaublich, was für ein Ausdruck und welche Emotionen in diesem Mann stecken. Und alles auf Französisch. Ich muss kapitulieren. Die fünf Sätze die ich noch beherrsche bringen mich nicht weiter. Er aber lässt nicht locker und redet weiter auf mich ein. „Schauen sie hier, sehen sie die Linien? Das ist dort an dem Ufer.“

Er hat tatsächlich eine Litfaßsäule nahe dem Gehweg bemalt.

Ich kann mich schlecht von ihm lösen. Zuviel habe wir gemeinsam. Ein Künstler und ein Dichter treffen sich. Natürlich tauschen wir unsere Adressen aus. Ein Anruf einer Freundin rettet mich.

„ Nacir, ne m'en veux pas. je dois partir.“ Wir verabschieden uns und noch einmal schau ich in

sein Gesicht und sehe die Welt, wie sie lächelt.

Nacir Chemao

Danke.