Am Freitag, 3. Juli, heißt es im Lehmbruck Museum, Friedrich-Wilhelm-Straße 40 in der Innenstadt, wieder „Pay What You Want!” Besucher können an diesem Tag, wie an jedem ersten Freitag im Monat, ihren Eintrittspreis selbst bestimmen. Um 15 Uhr bietet Kuratorin Jessica Keilholz-Busch eine öffentliche Kleingruppenführung durch die Ausstellung „Die Künstler der Brücke” an, die noch bis zum 2. August im Lehmbruck Museum zu sehen ist.

Spontan, ehrlich, provokativ – die Werke der expressionistischen Künstlergemeinschaft „Brücke” revolutionierten die Kunst des frühen 20. Jahrhunderts und bereiteten in Deutschland den Weg in die Moderne. Das Lehmbruck Museum widmet sich in seiner aktuellen Kabinettausstellung „Die Künstler der Brücke” Arbeiten der 1905 in Dresden gegründeten Vereinigung und präsentiert noch bis zum 2. August Werke von Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff, Otto Mueller und Emil Nolde. In Opposition zu den etablierten Kunstvorstellungen des Wilhelminischen Deutschlands suchten die Künstler der „Brücke” nach authentischen Kunstformen, ursprünglichen Lebenserfahrungen und einem unverfälschten und freien künstlerischen Stil. Spontaneität und Authentizität sind ihre Mittel, um Leben und Kunst zu einer Einheit zusammenzuführen. Ihr zentrales Thema ist dabei der Mensch, seine Beziehung zur Natur und seiner Umwelt. Ihre anti-akademische Haltung hat auch einen freieren Umgang mit ihren künstlerischen Ausdrucksformen zur Folge: Die Farbe wird rein und ungebrochen auf die Leinwand gesetzt, die Formen vereinfacht und die Fläche im Bildraum stark betont.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Anmeldungen nimmt das Kassenpersonal des Lehmbruck Museums

unter Tel. 0203/283-3294 oder per E-Mail an kasse@lehmbruckmuseum.de entgegen.

Für den Eintritt und die öffentliche Führung gilt „Pay What You Want!“