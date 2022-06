Am Freitag, 17. Juni ist die Flötenvirtuosin Pia Marei Hauser zusammen mit dem Gitarristen Thorsten Töpp in der Abendmusik in St. Ludger am Neudorfer Ludgeriplatz zu erleben. Ihr Programm setzt auf frische, sommerliche Klänge von Bach bis Piazzolla.

Johann Sebastian Bachs heitere und anmutige C‐Dur Sonate bildet den Auftakt eines Programms, das fast rokoko‐hafte Fröhlichkeit mit der komplexen Leidenschaft von Astor Piazzollas Spätwerk „Histoire du Tango“ verbindet, ein Stück, in dem der Argentinier die Geschichte des südamerikanischen Tanzes in vier Stationen nachzeichnet – und den Interpreten so einiges abverlangt. Dazwischen machen die beiden Künstler Station in Paris, begegnen Claude Debussy und bringen ein neues Stück von Töpp zur Uraufführung: „Montmarte“ wandelt auf den minimalistischen Spuren von Erik Satie und verbreitet eine trance‐ähnliche Stimmung.

Das Konzert in der renommierten Freitagsreihe Abendmusik findet wie immer in St. Ludger am Ludgeriplatz in Neudorf um 20 Uhr statt. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Künstler wird gebeten.