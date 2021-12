Was passiert eigentlich, wenn gerade nichts passiert?

Wer sich schon immer gefragt hat, spätestens jetzt aber fragen wird, was denn in einem Theater passiert, wenn keiner da ist und keiner kommt, da Feiertage und halt kein Programm, der findet folgend die Antwort.

Gültig zumindest für das kuschelige Kleinkunsttheater „Die Säule“. :-)

Das Ganze darf man sich vorstellen wie Downton Abbey wenn Graf und Gräfin auf Reisen in Schottland sind.

Wenn also die Herrschaft, im Fall der Säule also die Besucher „auf Reisen“ sind, dann wird die Säule auf den Kopf gestellt und all die Sachen gemacht, für die sonst keine Zeit ist.

Alle Freund:innen des Kleinkunsttheaters an der Goldstraße wissen es, die Säule hat ihren Namen nach den Säulen direkt im Theaterraum. Passenderweise zur Adresse Goldstraße, sind diese Säulen natürlich golden.

In der Winterpause zwischen dem 20.12.2021 und dem 14.01.2022 werden genau diese Säulen wieder zum Glänzen gebracht.

Wo mit Lack und Farbe gearbeitet wird, muss gut gelüftet werden, das geht immer dann, wenn es keine Vorstellungen gibt.

Kein Mensch möchte den Geruch von frischer Farbe unter der Nase haben, wenn gerade ein Kabarett-Programm läuft.

Die berühmten Bretter, die die Welt bedeuten, bestehen in der Säule aus vielen verschiedenen Bühnenelementen, die ein ums andere Jahr neu bezogen werden müssen.

Der alte Tanzboden geht runter und neuer wird verlegt. Wenn die Zuschauer also am 14. Januar 2022 Gregor Pallast mit seinem Programm „Ansichtssache“ ab 20.00 live erleben, dann ist der Bühnenboden brandneu.

Gregor Pallast ist übrigens im Kabarett-Abonnement II des 1. Halbjahres zu erleben. Für dieses Abonnement gibt es noch einige wenige freie Plätze. Die anderen Abos der Säule sind bereits komplett ausverkauft. Info: 0203 20125.

Auch an anderer Stelle ist „Großreinemachen“ angesagt. Wenn die Corona-Lage es erlaubt und es nicht zu Einschränkungen kommt, werden im November 2022 die beliebten Best-Ager mit ihrem Erfolgsstück über „Die fidele Hippie-WG“ zurückkehren.

Das gefeierte Laientheater an der Säule unter der Leitung vom Grandseigneur des deutschen Fernsehens Horst Naumann, probt regelmäßig und so müssen für die wöchentlichen Proben alle Requisiten und auch Teile des Bühnenbildes bereit stehen.

Auch wenn dies bedeutet, dass für die Proben am Donnerstag alles aufgebaut wird, nach den Proben alles abgebaut wird, da am folgenden Freitag, Samstag, Sonntag täglich wechselnde Vorstellungen sind. Theaterleben!

Dies funktioniert nur reibungslos, wenn alles akkurat aufgeräumt ist und damit griffbereit.

Ein solches Umbau-Wochenende steht auch schon direkt im Januar an. Beispiel gefällig:

Am Donnerstag 20. Januar technische Einrichtung für das "Orange Planet Theatre", am 21. Januar dann Kabarettist Florian Hacke mit seinem Programm: "Hasenkind Du stinkst" und direkt danach am 22. und 23. Januar das erwähnte "Orange Planet Theatre" mit Blithe Spirit von Noel Coward.

Aber das alles sind nur die ganz normalen Herausforderungen in einem ganz normalen Monat, wie sie jedes große oder kleine Theater kennt.

Ab dem 14. Januar aber, werden alle Säulen wieder glänzen, die Böden geschrubbt und oder neu verlegt sein, denn dann beginnt das Programm 2022 mit vielen Highlights im Kleinkunsttheater „Die Säule, Goldstr.15 im Duisburger Dellviertel.

Telefon 0203 20125 oder 0203 289 5765.