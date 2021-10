pro doMMo, gemeinnütziger Verein zum Erhalt der Evangelischen Kirche Mittelmeiderich präsentiert Wolfgang Trepper - "Ganz leise"

Dieses Jahr freuen wir uns besonders darüber Wolfgang Trepper wieder bei uns in der Ev. Kirche Mittelmeiderich zu Gast zu haben.

Detailbeschreibung: 

Das Programm "Ganz Leise" ist eine äußerst charmante Liebesgeschichte an seine alte Heimat dem Ruhrgebiet und Duisburg im Speziellen. Kindheitserinnerungen, erste Liebe und die Eigenarten der Ruhrgebietsbewohner werden in seinen Anekdoten mal still, mal äußerst witzig dem Publikum vorgetragen.

Sonst ist Wolfgang Trepper ja eher temperamentvoll unterwegs, in unserer Kirche erleben wir ihn wieder "ganz leise".

Ein Kabarettprogramm für Jung und Alt, dass sich äußerst stimmig in das Ambiente unserer neugestalteten Kirche einfügt und wie bei den vergangenen Besuchen von Wolfgang Trepper die Besucher in seinen Bann zieht und in vergangenen Zeiten schwelgen lässt.

Sie tun etwas Gutes: Der Veranstaltungserlös ist allein zum Erhalt der Ev. Kirche Mittelmeiderich bestimmt.

Es gelten die 2G-Regeln!

Nachweise dazu werden beim Einlass kontrolliert, der Personalausweis ist erforderlich.

Infos zum Veranstalter

www.prodommo.de

Instagram: prodommo_ev

www.facebook.com/prodommo

Nachholveranstaltung von der ausgefallen Veranstaltung vom 15.November 2020,

die Karten behalten Ihre Gültigkeit

Einlass 16:00 Uhr I Beginn 17:00 Uhr

VVK: 22,- €, AK: 24 €

VV-Stellen:

Gemeindebüro Auf dem Damm 8 (Di – Fr, 10 bis 12 Uhr)

D. Höffken Tel. 0203 44 46 79

Vorbestellung per Vorkasse: ingo.arndt(at)prodommo.de

Alle Bilder sind urheberrechtlich geschützt.