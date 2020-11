Wegen der Corona-Pandemie setzt die Evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg für den Monat November alle Treffen von Gruppen und Kreisen, alle Kurse des Seniorentreffs in Duissern, alle Chorproben, Konzerte und anderen kulturellen Veranstaltungen aus. Dazu gehören auch die Konzertabende an den Sonntagen, 8. und 15. November, an denen Vesselin Paraschkevov Bach-Sonaten in der Salvatorkirche gespielt hätte.



Zudem entfällt der Konfirmandenunterricht im November. Die Kirchengemeinde lädt zur Feier der Gottesdienste in der Salvatorkirche, Burgplatz 19 in Duisburg, und der Lutherkirche, Martinstraße 39 in Duissern, ein - und jedoch unter Beachtung und Einhaltung der folgenden verschärften Corona-Regelungen.

Die aktuellen Vorgaben